『CVJ CSK IEM イヤホン FEDAI 1DD 1BA インイヤーヘッドホン ハイブリッドドライバー CCA インイヤーモニター 有線【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 11時 10分に出品され03月12日 11時 10分に終了予定です。即決価格は8,557円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CVJ CSK IEM イヤホン FEDAI 1DD 1BA インイヤーヘッドホン ハイブリッドドライバー CCA インイヤーモニター 有線
【商品説明】
・【1BA + 1DDデュアルマグネットハイフラックスダイナミックドライバー】CVJ-CSKプロフェッショナルグレードハイブリッドインイヤーモニター1DD 1 BA構成10mmデュアルマグネットハイフラックスダイナミックドライバー。 パワフルな低周波応答と透明でまろやかなミッドレンジパフォーマンス、広いサウンドフィールド、衝撃的な音質。中~高周波数は30095バランスアーマチュアを使用しており、効果的にボーカル解像度を向上させます。高周波は透明で滑らかで、豊かな楽器のディテールを示します。
・【人間工学に基づくデザイン & 取り外し可能なケーブル】人間工学に基づくデザインで、耳にソフトフィットし、快適で
【サイズ】
高さ : 3.51 cm
横幅 : 8.20 cm
奥行 : 10.21 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8557円
155 入札履歴
終了
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