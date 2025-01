AUTOMATIC TONEARM LIFTER The Q UP【2024年最新】

商品情報

その他AV周辺機器

【商品名】

AUTOMATIC TONEARM LIFTER The Q UP



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認:

・型番:The Q UP

・形式:オートマチック・トーンアーム・リフター



【サイズ】

高さ : 1.78 cm

横幅 : 10.16 cm

奥行 : 12.45 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

セラーコードX008OAMD26