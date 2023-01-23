『京セラ(Kyocera) 旧リョービ 仕上砥石 研磨機FG-205用 205×25×80mm #6000 AE24026【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 02時 36分に出品され03月19日 02時 36分に終了予定です。即決価格は8,557円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

京セラ(Kyocera) 旧リョービ 仕上砥石 研磨機FG-205用 205×25×80mm #6000 AE24026



【商品説明】

・サイズ:外径150×厚さ25×内径80mm

・粒度:#6000

・適用機種:FG-205



【サイズ】

高さ : 3.70 cm

横幅 : 21.10 cm

奥行 : 21.10 cm

重量 : 1.93 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。