『腕時計 メンズウォッチ Salvatore Marra サルバトーレマーラ マルチファンクション ウォッチ SM14118-SSWH【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 14時 11分に出品され03月16日 14時 11分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ：約(縦)4.2cm×(横)4.2cm×(厚み)1.2cm
重さ：約159g
手首回り：最小約15cm、最大約19cm
ベルト：ステンレススチール / ケース：ステンレススチール / 裏ブタ：ステンレススチール / ガラス：ミネラルクリスタルガラス
仕様：クォーツムーブメント(日本製)、月差±20秒、10気圧防水、24時間計、日付・曜日表示
付属品：取扱説明書兼保証書(1年間)、ケース
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¥ 8556
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落札価格8556円
881 入札履歴
終了
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