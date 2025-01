布絵本MY QUIET BOOKピンクストライプ &MY ABC ANIMAL TRAIN ピンク&おまけ付ルームシューズ プレイ&ラーンギフトセット【2025の人気アイテム】

商品情報

**********************************************

"プレシャスギフトfor Your Baby!!"



"小さな才能に花が咲く!!"

**********************************************



"MY QUIET BOOK ピンクストライプ!!



MY ABC ANIMAL TRAIN ピンク!!



おまけ付ルームシューズ!!



ファンタイム・プレイ&ラーンギフトセットはお買い得!!



MY QUIET BOOKピンクストライプとMY ANIMAL ABC TRAINに



かわいいルームシューズのおまけ付きギフトセットです!!



ご出産の御祝品として!!



お誕生日プレゼントとして!!



ハッピークリスマスプレゼントとして!!



お喜びいただける"ジョイフルハート"の贈り物!!



かわいいお子様へ"ハッピースマイル"を、お届します!!



かわいいギフトラッピングは、おリボン結び!!



お熨斗かけも無料です!!