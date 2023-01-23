『Blue Ever Blue/ブルーエヴァーブルー Model 1200 Silver/シルバー イヤフォン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 16時 10分に出品され03月19日 16時 10分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【BEBYP】 【RPS160228】 1200SILVER