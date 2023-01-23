『Electro Harmonics ELECTRO-HARMONIX 6CA7EH /MP マッチド2本組 ストレート/T 傍熱5極管 TE【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 02分に出品され03月28日 06時 02分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Electro Harmonics ELECTRO-HARMONIX 6CA7EH /MP マッチド2本組 ストレート/T 傍熱5極管 TE



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・形状 : ストレート/T

・種類 : 出力管

・管種 : 傍熱5極管

・選別 : マッチド2本組



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 11.60 cm

奥行 : 14.60 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。