『Electro Harmonics ELECTRO-HARMONIX 6CA7EH /MP マッチド2本組 ストレート/T 傍熱5極管 TE【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 02分に出品され03月28日 06時 02分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Electro Harmonics ELECTRO-HARMONIX 6CA7EH /MP マッチド2本組 ストレート/T 傍熱5極管 TE
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・形状 : ストレート/T
・種類 : 出力管
・管種 : 傍熱5極管
・選別 : マッチド2本組
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 11.60 cm
奥行 : 14.60 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8556円
996 入札履歴
終了
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