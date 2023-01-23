『オウルテック 完全 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5 10時間連続再生 合計最大60時間再生可能 ハンズフリー通話可能 IPX7【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 04時 54分に出品され03月12日 04時 54分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オウルテック 完全 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5 10時間連続再生 合計最大60時間再生可能 ハンズフリー通話可能 IPX7
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 12.50 cm
奥行 : 18.40 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8556円
764 入札履歴
終了
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