『七五三 ７歳 女児 祝着 正絹 赤地に花車 鶴 長襦袢付き ひな祭り お雛様 080 nns【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 19時 58分に出品され04月14日 19時 58分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
七五三 ７歳 女児 祝着 正絹 赤地に花車 鶴 長襦袢付き 074
七五三の祝着です。
七歳のお祝いに着用する絵羽柄のお着物です。
長襦袢付きの商品でございます。
【サイズ】着丈：１３０ｃｍ 袖丈：７５ｃｍ 裄丈：５８ｃｍ
【きもの】絹：１００％
【裏地】八掛：ポリエステル１００％
胴裏：ポリエステル１００％
お手入れ方法や保存方法など、
何かお気づきの際は、お気軽にお問い合せください。
-----肩上げ、腰上げ-----
お子様は、お着物、長襦袢の肩上げ、腰上げが必要です。
着られるお子様の寸法に合わせて、ご調整下さい。
よろしくお願い致します。
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落札価格8556円
120 入札履歴
終了
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