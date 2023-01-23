七五三 ７歳 女児 祝着 正絹 赤地に花車 鶴 長襦袢付き ひな祭り お雛様 080 nns【2024年最新】

商品情報

七五三 ７歳 女児 祝着 正絹 赤地に花車 鶴 長襦袢付き 074



七五三の祝着です。

七歳のお祝いに着用する絵羽柄のお着物です。



長襦袢付きの商品でございます。



【サイズ】着丈：１３０ｃｍ 袖丈：７５ｃｍ 裄丈：５８ｃｍ



【きもの】絹：１００％

【裏地】八掛：ポリエステル１００％

胴裏：ポリエステル１００％



お手入れ方法や保存方法など、

何かお気づきの際は、お気軽にお問い合せください。



-----肩上げ、腰上げ-----

お子様は、お着物、長襦袢の肩上げ、腰上げが必要です。

着られるお子様の寸法に合わせて、ご調整下さい。



よろしくお願い致します。