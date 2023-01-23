『新品 Masaki Matsusima マサキマツシマ メガネ MF-1172-4 ネイビー マサキマツシマメガネフレーム 眼鏡【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 48分に出品され03月29日 17時 48分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ 5815-135 高さ3.2cm 幅14.5ｃｍ

材質 *フロント*チタン

*テンプル*チタンスプリングバネ丁番



カラー フロント表 /ネイビー

テンプル表/ネイビー

状態 新品

付属品 専用ケース無し

備考 【定価】35，700円

送料 本州クロネコヤマト 640円

離島.北海道 1080円

