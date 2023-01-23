『新品 Masaki Matsusima マサキマツシマ 眼鏡 メガネ MF-1192-4 ガンメタ/ゴールド【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 12時 58分に出品され04月21日 12時 58分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ 5716-145 高さ3.2cm 幅14.0ｃｍ

材質 *フロント*チタン

*テンプル*チタンスプリングバネ丁番



カラー ガンメタ/ゴールド

状態 新品

付属品 専用ケース無し

備考 【定価】35，700円

送料 本州クロネコヤマト 640円

離島.北海道 1080円

