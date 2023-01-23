『新品 Masaki Matsusima マサキマツシマ 眼鏡 メガネ MF-1192-1 シルバー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 13時 22分に出品され03月20日 13時 22分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ 5716-145 高さ3.2cm 幅14.0ｃｍ
材質 *フロント*チタン
*テンプル*チタンスプリングバネ丁番
カラー シルバー
状態 新品
付属品 専用ケース無し
備考 【定価】35，700円
送料 本州クロネコヤマト 540円
離島.北海道 1080円
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落札価格8556円
276 入札履歴
終了
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