『アニエスベー メガネフレーム ブランド 度付き レンズ付 フレーム セットAB-6004SB【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 18時 54分に出品され03月28日 18時 54分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品説明／お取引詳細

サイズ

5217-140

高さ 2.7cm

幅 14.2ｃｍ

材質

フロント／チタン

テンプル／チタン

カラー

フロント表/ブラウン裏/同じ

テンプル表/ブラウン裏/同じ

状態 新品



付属品 専用ケース＋レンズ＋メガネ拭き

