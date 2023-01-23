『space eye スペースアイ 国産メタルフレーム Ti-feel好きな方【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 02時 38分に出品され05月09日 02時 38分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
space eye スペースアイ 国産メタルフレームになります。
Ti-feelと同じ工場で作られております。
デザインもレーザーカット製造ですので他にはできないような独特なデザインになっております。
レンズサイズ５１ｍｍ鼻幅１７ｍｍです。
カラーはピンクとブルーに2色メッキです。
syun kiwami シュンキワミ メガネフレーム KM-0851
¥ 8556
syun kiwami シュンキワミ メガネフレーム KM-0603
¥ 8556
syun kiwami シュンキワミ メガネフレーム KM-0504
¥ 8556
syun kiwami シュンキワミ メガネフレーム KM-0409
¥ 8556
けものフレンズ 公式 メガネフレーム サーバル 限定
¥ 8556
ジョンレノン メガネフレーム JL-6006 マットブラック セル枠
¥ 8556
ジョンレノン メガネフレーム JL-6006 キーホール型
¥ 8556
ジョンレノン メガネフレーム JL-6005 ブラック セル枠
¥ 8556
EYE.D VISION メガネフレーム E-025 ブラウン生地
¥ 8556
EYE.D VISION メガネフレーム E-025 クリア生地
¥ 8556
kazuo kawasaki MP-631 ツーポイント メガネフレーム 貴重モデル
¥ 8556
ヴィンテージ メガネフレーム ボストン型 ナイロール
¥ 8556
space eye スペースアイ 国産メタルフレーム Ti-feel好きな方
¥ 8556
space eye スペースアイ 国産メタルフレーム Ti-feel好きな方
¥ 8556
space eye スペースアイ 国産メタルフレーム Ti-feel好きな方
¥ 8556
space eye スペースアイ 国産メタルフレーム Ti-feel好きな方
¥ 8556
ジョルジュメミ ヴィンテージ メガネフレーム 彫金 クラシックモデル
¥ 8556
DECENT 木目調 メガネフレーム 在庫処分 メタル
¥ 8556
落札価格8556円
373 入札履歴
終了
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