『space eye スペースアイ 国産メタルフレーム Ti-feel好きな方【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 02時 38分に出品され05月09日 02時 38分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 space eye スペースアイ 国産メタルフレームになります。



Ti-feelと同じ工場で作られております。



デザインもレーザーカット製造ですので他にはできないような独特なデザインになっております。



レンズサイズ５１ｍｍ鼻幅１７ｍｍです。



カラーはピンクとブルーに2色メッキです。

カテゴリ ファッション

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スペースアイ 国産メタルフレーム Ti-feel好きな方