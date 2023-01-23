『オーパスデザイン 鯖江産 メタル メガネフレーム 激安【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 20時 57分に出品され03月22日 20時 57分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 オーパスデザイン 鯖江産 メタル メガネフレーム 激安です。



世界的なデザイン・コンペティションである“オーパスデザインアワード”から生まれたブランドです。



既成概念にとらわれないオリジナリティ溢れるデザインが特長で、年齢、性別を問わない幅広い層の方にお使いいただけます。



鯖江の 技術が詰まったフレームです。



レンズサイズ５４ｍｍ鼻幅１８ｍｍ

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ オーパスデザイン 鯖江産 メタル メガネフレーム 激安