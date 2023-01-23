『新品 Masaki Matsusima マサキマツシマ 眼鏡 メガネ MF-1176-4 ブラック・パープル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 21時 31分に出品され03月08日 21時 31分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ケースは付いておりません

カラー ブラック・グレー/パープル・ブラック

サイズ 5615-135 フレーム全長 147mm 縦 35mm

状態 新品

付属品 専用ケース無し

備考 【定価】35，700円

送料 本州クロネコヤマト 540円

離島.北海道 1080円

