『サカエケース F-108 SAYAクロコ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 05時 44分に出品され03月31日 05時 44分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
《商品説明》
外寸(約)：１６０×５７ｍｍ
内寸（約）：１６０×５０ｍｍ
材質：本革
内側カラー：グレー
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¥ 8400
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¥ 8386
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¥ 8364
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¥ 8250
落札価格8556円
91 入札履歴
終了
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