『ネオリソチルス・ヘキサゴノレピス ”インド” 21cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 12時 55分に出品され03月30日 12時 55分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カッパーマハシールとも呼ばれる銅色の体色が美しい大型のコイ！！あまり輸入されることはなく、見かける機会の少ないレア種です！！今回はサイズもそこそこあって良いですね！発色は見え方でだいぶ変わりますが青っぽくも赤っぽくもあり綺麗ですよ！大型のコイが好きな方はお見逃しなく！！



※画像の個体をお送りします