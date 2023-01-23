『ネオリソチルス・ヘキサゴノレピス ”インド” 21cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 12時 55分に出品され03月30日 12時 55分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カッパーマハシールとも呼ばれる銅色の体色が美しい大型のコイ！！あまり輸入されることはなく、見かける機会の少ないレア種です！！今回はサイズもそこそこあって良いですね！発色は見え方でだいぶ変わりますが青っぽくも赤っぽくもあり綺麗ですよ！大型のコイが好きな方はお見逃しなく！！
※画像の個体をお送りします
アレンカースーパーレッドラビリンスタイガープレコ ”アレンカー” 6-7cm Ａ個体
¥ 8556
Kasyou Studio 華正工房 華正蒔絵ガラス 盃 錦鯉 ( 金沢金箔 / 化粧箱入り ) ギフト お猪口 日本製
¥ 8551
三次元フィルター(日本製 ゼンスイ仕様サランロック) 厚50mm×1m×幅 20cm 4枚 送料無料 但、一部地域除
¥ 8540
(熱帯魚・プレコ) オレンジフィン・カイザープレコ 4cm± 2匹
¥ 8537
Bully / Game【並行輸入品】
¥ 8537
kasamy 水槽 用 クリア ガラスパイプ 熱帯魚 アクアリウム 水草 12/16 ホース用 (ポピー型 出水 吸水 セット)
¥ 8536
Arcade Party Pak / Game【並行輸入品】
¥ 8534
（サンゴ）一点物 ハナサンゴ ライトイエロー プラグ付き ＣＭ−１６３００（１個） 沖縄別途送料 北海道・九州航空便要保温
¥ 8533
（熱帯魚）コリドラス・デビットサンジィ（ワイルド）（３匹） 沖縄別途送料 北海道・九州航空便要保温
¥ 8533
グリーンマット 厚20mm×1m×幅 40cm 4枚 送料無料 但、一部地域除
¥ 8526
Kalita コーヒーポット ET-350専用 CP-25 (ブラック)
¥ 8519
ダイワslpワークス(Daiwa Slp Works) RCSB ベイトキャスティング カーボンクランクハンドル 85mm (淡水専用)
¥ 8514
(熱帯魚)カージナルテトラ ブリード 約1.5-2cm 150匹
¥ 8512
HOBBY MASTER 1/72 F-100D スーパーセイバー プリティー・ペニー 完成品 HA2122
¥ 8512
100pcs Glow in The Dark Fish Tank Aquarium Pebbles Rocks Glowing Gravel Luminous Stones for Aquarium Succulent Garden Gift Decoration 305g/0.67lb
¥ 8510
100pcs Glow in The Dark Fish Tank Aquarium Pebbles Rocks Glowing Gravel Luminous Stones for Aquarium Succulent Garden Gift Decoration 305g/0.67lb
¥ 8510
100pcs Glow in The Dark Fish Tank Aquarium Gravel Rocks Glowing Pebbles Luminous Stones for Aquarium Succulent Garden Gift Decoration 305g/0.67lb
¥ 8510
100pcs Glow in The Dark Fish Tank Aquarium Rocks Glow Stones Fish Tank Gravel Rocks Glowing Pebbles Luminous Stones for Garden Gift Decoration 30
¥ 8510
落札価格8556円
184 入札履歴
終了
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