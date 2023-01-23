『PLAY WOOD プレイウッド バスドラム・マレット H・レンベンスモデル BD-30【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 04時 44分に出品され03月05日 04時 44分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PLAY WOOD プレイウッド バスドラム・マレット H・レンベンスモデル BD-30
ラッピングについて
当店ではラッピングは承っておりません。
ご了承くださいませ。
サイズ・カラーの指定について
商品によってはサイズやカラーのラインナップが複数ある場合がございます。
ご希望のカラーやサイズはご購入時のご要望欄に記載をお願い致します。また商品によっては一部カラーやサイズが欠品している場合もございますので在庫状況についてはお気軽にお問合せ下さいませ。
食品の賞味期限について
商品画像は見本となります。
賞味期限に関して見本撮影時のものが掲載されている場合がございますが、当店では賞味期限につきまして最低でも２週間以上、賞味期限を有した商品を販売しておりますのでご安心くださいませ。
LP エルピー カウベル Black Beauty Sr. Cowbell LP228
¥ 8539
MEINL Percussion マイネル タンバリン Traditional ABS Tambourine Aluminum Jingle
¥ 8537
コシ・チャイム テラ
¥ 8536
PROMARK プロマーク マリンバマレット Jim Wunderlich Series バーチ製 Medium-Hard JW4 国内正規
¥ 8531
VIC FIRTH ゴングマレット ヘヴィ VIC-GB3
¥ 8531
ホームオーディオ機器 SOUND KING サウンドキング ダフ / ハーフ・レザー 20インチ BG-160H/20
¥ 8528
MEINL Percussion マイネル コンガヘッド HEAD 12 HHEAD12C 国内正規品
¥ 8519
公式TOZAI ７メタル 高級ティンシャ 6.6cm 真言紋（厳選音質）
¥ 8518
楽器 Silverstar 鉄琴 子供用 プロフェッショナル グロッケンシュピール 8音 木琴 シロホン キッズ パーカッション チャイムバ
¥ 8517
キーボードマレット PLAYWOOD (プレイウッド) M-7003 Keyboard Mallet Artist Series M-7000 Series 名
¥ 8517
楽器アクセサリー PLAY WOOD プレイウッド ティンパニマレット TF-2CF
¥ 8517
SOUND KING サウンドキング スライド・ディジュリドゥ BT-SD150 バリ産
¥ 8517
MEINL Percussion マイネル ダラブッカ Aluminium Darbuka 6 1/2x12 3/7 Hand Hamm
¥ 8516
PLAY WOOD プレイウッド マリンバ用マレット 吉岡孝悦モデル M-1003R
¥ 8516
PLAY WOOD プレイウッド バスドラム・マレット 岡田知之モデル BD-40M
¥ 8515
MEINL Percussion マイネル カウベル High Polished Chrome 7 1/2 Salsa Timbales
¥ 8515
自動車用ステアリングカバー SOUND KING サウンドキング ダフ / フル・レザー 16インチ BG-160/16
¥ 8515
Pearl パール タンバリン PTM-10GH
¥ 8514
落札価格8556円
619 入札履歴
終了
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