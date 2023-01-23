『ディッキーズ リュックサック DK LOGO TAPE BACKPACK ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 01時 07分に出品され03月17日 01時 07分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ディッキーズ リュックサック DK LOGO TAPE BACKPACK ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: 無

・タテ46cmxヨコ26cmxマチ14cm

・ポケットの数:7(外側5/内側2)

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリエステル

・重量:500g



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 35.60 cm

奥行 : 48.10 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ディッキーズ

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