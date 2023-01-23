『ベンデイビス ショルダーバッグ スクールショルダーバッグ BDW-8233CL_BKRD ブラック×レッド【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月16日 20時 29分に出品され05月16日 20時 29分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベンデイビス ショルダーバッグ スクールショルダーバッグ BDW-8233CL_BKRD ブラック×レッド



【商品説明】

・ショルダー全長:138cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ31cmxヨコ26cmxマチ9cm

・チャーム付き

・ポケットの数:5(外側3/内側2)

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ポリエステル

・重量:510g



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 32.10 cm

奥行 : 35.70 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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スクールショルダーバッグ

BDW-8233CL_BKRD

ブラック×レッド