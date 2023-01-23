『宮武製作所 キッズソファ MARMELO 幅53×奥行き42×高さ40cm ソーダ カバー手洗い洗濯可能 SF-10K【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 05時 46分に出品され03月16日 05時 46分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
宮武製作所 キッズソファ MARMELO 幅53×奥行き42×高さ40cm ソーダ カバー手洗い洗濯可能 SF-10K
【商品説明】
・お子様が座るのにちょうどいい、コンパクトで可愛いキッズ用ソファ
・カバーはチャック式でサッと取り外し可能
・カバー手洗い洗濯可能
・完成品
・座面高:20cm
・材質:張地:ポリエステル、ウレタン
・重量:約1.5kg
【サイズ】
高さ : 42.50 cm
横幅 : 43.00 cm
奥行 : 43.00 cm
重量 : 2.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8556円
545 入札履歴
終了
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