『宮武製作所 キッズソファ MARMELO 幅53×奥行き42×高さ40cm ソーダ カバー手洗い洗濯可能 SF-10K【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 05時 46分に出品され03月16日 05時 46分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

宮武製作所 キッズソファ MARMELO 幅53×奥行き42×高さ40cm ソーダ カバー手洗い洗濯可能 SF-10K



【商品説明】

・お子様が座るのにちょうどいい、コンパクトで可愛いキッズ用ソファ

・カバーはチャック式でサッと取り外し可能

・カバー手洗い洗濯可能

・完成品

・座面高:20cm

・材質:張地:ポリエステル、ウレタン

・重量:約1.5kg



【サイズ】

高さ : 42.50 cm

横幅 : 43.00 cm

奥行 : 43.00 cm

重量 : 2.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。