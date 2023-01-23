『お買得ジャパックス 業務用 ポリ袋 BOXタイプ 70L 黒 0.035mm 400枚 100枚×4箱 TN72 ボックスタイプ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 20時 33分に出品され03月24日 20時 33分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

お買得ジャパックス 業務用 ポリ袋 BOXタイプ 70L 黒 0.035mm 400枚 100枚×4箱 TN72 ボックスタイプ



【商品説明】

・入数：100枚×4箱(400枚)

・厚み：0.035mm／サイズ(ヨコ×タテ)：800×900mm

・商品名：業務用 ポリ袋 ゴミ袋 70Lサイズ BOXタイプ

・材質：LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン。柔らかく、良く伸びるのが特徴です) メタロセン(高強度のポリエチレン素材で、混合することにより袋の強さが増加します)

・色：黒



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。