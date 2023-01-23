『お買得ジャパックス 業務用 ポリ袋 BOXタイプ 70L 黒 0.035mm 400枚 100枚×4箱 TN72 ボックスタイプ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 20時 33分に出品され03月24日 20時 33分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
お買得ジャパックス 業務用 ポリ袋 BOXタイプ 70L 黒 0.035mm 400枚 100枚×4箱 TN72 ボックスタイプ
【商品説明】
・入数：100枚×4箱(400枚)
・厚み：0.035mm／サイズ(ヨコ×タテ)：800×900mm
・商品名：業務用 ポリ袋 ゴミ袋 70Lサイズ BOXタイプ
・材質：LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン。柔らかく、良く伸びるのが特徴です) メタロセン(高強度のポリエチレン素材で、混合することにより袋の強さが増加します)
・色：黒
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
業務用ごみ袋 分別用45Ｌ 0.03Ｘ650Ｘ800 10枚入Ｘ60冊 600枚(半透明)
¥ 8555
業務用ポリ袋 90L 青色 0.05mm 20冊×10枚（200枚）/ケース P-96
¥ 8555
500枚入(10枚×50冊)新 富士宮市指定ごみ袋45Lむすびたい10P
¥ 8555
福助工業株式会社 ニューポリ袋 03 No.2 (1ケース：8000枚)
¥ 8555
ゴミ袋 20L 乳白半透明 50x60cm 0.015mm厚 10枚x100冊x3箱 KS-24-3 サンキョウプラテック
¥ 8555
ポリ袋 90L HD 0.03×900×1000mm 半透明 10枚×30冊 （300枚）GH98
¥ 8555
小型ポリ袋 黒（20L)厚さ0.03mm1000枚入りBedwin Mart
¥ 8555
20L 透明ごみ袋厚さ0.03mm1000枚入り (d_0.03mm厚1000枚)
¥ 8555
お買得HHJ 増量ポリ袋 45L 半透明 0.012mm 1500枚 100枚×15冊入 KH59
¥ 8555
お買得ジャパックス 業務用ポリ袋 90L 半透明 0.015mm 600枚 10枚×60冊入 S-90
¥ 8555
福助工業株式会社 ニューポリ袋 06 No.14 (1ケース：1000枚)
¥ 8554
ジャパックス 業務用ポリ袋 90L P-96 0.050mm 青 10枚×20冊入
¥ 8554
お買得ジャパックス 業務用ポリ袋 90L 透明 0.050mm 200枚 10枚×20冊入 P-98
¥ 8554
TBN70容量表示入ポリ袋100枚BOXタイプ 70L 0..025?厚 白半透明 4箱入
¥ 8554
セイケツネットワーク 台所用保存袋 中サイズ まとめてパック 透明 150枚入Ｘ20パック
¥ 8554
ダストカン 20L
¥ 8554
BOX型 箱型 ポリ袋 45L 透明 0.025×650×800 100枚×5箱 500枚 ゴミ袋 福助工業 ダスBOX LDBOX25-4
¥ 8554
BOX型 箱型 ポリ袋 45L 黒 0.025×650×800 100枚×5箱 500枚 ゴミ袋 福助工業 ダスBOX LDBOX25-45
¥ 8554
落札価格8556円
978 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！