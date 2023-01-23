『メタロセン入 強力ゴミ袋70L BOXタイプ 透明 0.035mm 4冊×100枚（400枚）/ケース TN73【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 03時 23分に出品され03月24日 03時 23分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
メタロセン入 強力ゴミ袋70L BOXタイプ 透明 0.035mm 4冊×100枚（400枚）/ケース TN73
【商品説明】
・備考 BOXタイプ
・厚み 35ミクロン
・商品名 TN-73
・容量 70L
・材質 LLD+META
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
メタロセン入 強力ゴミ袋70L BOXタイプ 半透明 0.035mm 4冊×100枚（400枚）/ケース TN74
¥ 8556
メタロセン入 強力ゴミ袋70L BOXタイプ 黒色 0.035mm 4冊×100枚（400枚）/ケース TN72
¥ 8556
福助工業株式会社 ニューポリ袋 025 No.14 (1ケース：2000枚)
¥ 8556
グリストネット 1ケース（10枚P×10梱包）100枚 (M)
¥ 8556
OP#30 190X190mm @2.40円 5000枚
¥ 8556
ジャパックス 容量表示入ポリ袋70L ローコスト 白半透明 10枚×50冊 TSN78
¥ 8556
オルディ ポリバッグ 規格袋5号0.08mm 透明50P×60冊 10866401
¥ 8556
業務用ごみ袋 分別用45Ｌ 0.03Ｘ650Ｘ800 10枚入Ｘ60冊 600枚(半透明)
¥ 8555
業務用ポリ袋 90L 青色 0.05mm 20冊×10枚（200枚）/ケース P-96
¥ 8555
500枚入(10枚×50冊)新 富士宮市指定ごみ袋45Lむすびたい10P
¥ 8555
福助工業株式会社 ニューポリ袋 03 No.2 (1ケース：8000枚)
¥ 8555
ゴミ袋 20L 乳白半透明 50x60cm 0.015mm厚 10枚x100冊x3箱 KS-24-3 サンキョウプラテック
¥ 8555
ポリ袋 90L HD 0.03×900×1000mm 半透明 10枚×30冊 （300枚）GH98
¥ 8555
小型ポリ袋 黒（20L)厚さ0.03mm1000枚入りBedwin Mart
¥ 8555
20L 透明ごみ袋厚さ0.03mm1000枚入り (d_0.03mm厚1000枚)
¥ 8555
お買得HHJ 増量ポリ袋 45L 半透明 0.012mm 1500枚 100枚×15冊入 KH59
¥ 8555
お買得ジャパックス 業務用ポリ袋 90L 半透明 0.015mm 600枚 10枚×60冊入 S-90
¥ 8555
福助工業株式会社 ニューポリ袋 06 No.14 (1ケース：1000枚)
¥ 8554
落札価格8556円
514 入札履歴
終了
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