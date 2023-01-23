『メタロセン入 強力ゴミ袋70L BOXタイプ 透明 0.035mm 4冊×100枚（400枚）/ケース TN73【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 03時 23分に出品され03月24日 03時 23分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

メタロセン入 強力ゴミ袋70L BOXタイプ 透明 0.035mm 4冊×100枚（400枚）/ケース TN73



【商品説明】

・備考 BOXタイプ

・厚み 35ミクロン

・商品名 TN-73

・容量 70L

・材質 LLD+META



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。