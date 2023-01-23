『オルディ ポリバッグ 規格袋5号0.08mm 透明50P×60冊 10866401【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 07時 10分に出品され03月13日 07時 10分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン製、0.08mm厚の規格袋(ポリ袋)です。
生産国:ベトナム 素材・材質:LD(低密度ポリエチレン)
お買得ジャパックス 業務用ポリ袋 90L 半透明 0.015mm 600枚 10枚×60冊入 S-90
¥ 8555
福助工業株式会社 ニューポリ袋 06 No.14 (1ケース：1000枚)
¥ 8554
ジャパックス 業務用ポリ袋 90L P-96 0.050mm 青 10枚×20冊入
¥ 8554
お買得ジャパックス 業務用ポリ袋 90L 透明 0.050mm 200枚 10枚×20冊入 P-98
¥ 8554
TBN70容量表示入ポリ袋100枚BOXタイプ 70L 0..025?厚 白半透明 4箱入
¥ 8554
セイケツネットワーク 台所用保存袋 中サイズ まとめてパック 透明 150枚入Ｘ20パック
¥ 8554
ダストカン 20L
¥ 8554
BOX型 箱型 ポリ袋 45L 透明 0.025×650×800 100枚×5箱 500枚 ゴミ袋 福助工業 ダスBOX LDBOX25-4
¥ 8554
BOX型 箱型 ポリ袋 45L 黒 0.025×650×800 100枚×5箱 500枚 ゴミ袋 福助工業 ダスBOX LDBOX25-45
¥ 8554
ごみ袋 45L 400枚 黄 0.04mm厚 ポリ袋ベドウィンマート厳選ごみ袋
¥ 8526
業務用 ポリ袋 福助工業 ニューポリ 規格袋 0.03 LDPE No.4 8000枚 200750
¥ 8526
メタロセン入 強力ゴミ袋90L BOXタイプ 透明 0.04mm 3冊×100枚（300枚）/ケース TN93
¥ 8526
消臭袋 サニタリー用 緑半透明 450x500mm 800枚 AS15
¥ 8526
BOX入ポリ袋 45L LLDPE 0.03×650×800mm 透明 100枚×6箱入(600枚) BL43
¥ 8526
45L 黒ごみ袋厚さ0.015mm1000枚入りBedwin Mart
¥ 8526
ジャパックス レジ袋省資源 関東6号/関西20号 乳白 100枚×20冊×4箱 RE06
¥ 8526
ジャパックス LD規格袋 厚み0.025mm No.19 透明 100枚×5冊×3箱 KS19
¥ 8526
ジャパックス プライスターエコポリ袋45L 半透明 10枚×100冊 PS48
¥ 8526
落札価格8556円
431 入札履歴
終了
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