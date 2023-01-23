『オルディ ポリバッグ 規格袋5号0.08mm 透明50P×60冊 10866401【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 07時 10分に出品され03月13日 07時 10分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ツルツルタイプの低密度ポリエチレン製、0.08mm厚の規格袋(ポリ袋)です。

生産国:ベトナム 素材・材質:LD(低密度ポリエチレン)