ガッチャ ゴルフ ドライ ポンチ ロング パンツ 223GG1824 ブラック XS【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ガッチャ ゴルフ ドライ ポンチ ロング パンツ 223GG1824 ブラック XS



【商品説明】

・M:ウエスト73ウエスト伸び94渡り30.5股上21.5股下68ヒップ102裾口幅15cm/L:ウエスト76ウエスト伸び97渡り31.5股上22.5股下70ヒップ105裾口幅16cm

・XL:ウエスト79ウエスト伸び100渡り32.5股上23.5股下72ヒップ108裾口幅17cm

・XS:ウエスト67ウエスト伸び88渡り28.5股上19.5股下64ヒップ96裾口幅13cm/S:ウエスト70ウエスト伸び91渡り29.5股上20.5股下66ヒップ99裾口幅14cm

・メイン素材: 93% ポリエステル， 7% ポリウレタン

・素材構成: 93% ポリエステル， 7% ポリウレタン



【サイズ】

高さ : 4.90 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 34.60 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。