『ガッチャ ゴルフ ドライ ポンチ ロング パンツ 223GG1824 ブラック XS【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 13時 56分に出品され03月17日 13時 56分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ガッチャ ゴルフ ドライ ポンチ ロング パンツ 223GG1824 ブラック XS
【商品説明】
・M:ウエスト73ウエスト伸び94渡り30.5股上21.5股下68ヒップ102裾口幅15cm/L:ウエスト76ウエスト伸び97渡り31.5股上22.5股下70ヒップ105裾口幅16cm
・XL:ウエスト79ウエスト伸び100渡り32.5股上23.5股下72ヒップ108裾口幅17cm
・XS:ウエスト67ウエスト伸び88渡り28.5股上19.5股下64ヒップ96裾口幅13cm/S:ウエスト70ウエスト伸び91渡り29.5股上20.5股下66ヒップ99裾口幅14cm
・メイン素材: 93% ポリエステル， 7% ポリウレタン
・素材構成: 93% ポリエステル， 7% ポリウレタン
【サイズ】
高さ : 4.90 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 34.60 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8556円
845 入札履歴
終了
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