『Zray SUPパドル NEO 100%カーボン+グラスファイバー（ブレード部分）29R155 スタンドアップパドルボード サップ オール【お歳暮】』はヤフオクでから04月30日 17時 36分に出品され04月30日 17時 36分に終了予定です。即決価格は8,556円に設定されています。現在149件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Zray SUPパドル NEO 100%カーボン+グラスファイバー（ブレード部分）29R155 スタンドアップパドルボード サップ オール



【商品説明】

・ZRAY（ジーレイ）2009年設立。主にヨーロッパで絶大な人気を誇るインフレータブルボードブランド。オリジナルの高品質ドロップステッチを採用するなど、最先端の技術で安全でハイクオリティなボードを作り続けている。

・アジャスターレバーは、ビス（ネジ）と連動しており、工具



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 90.00 cm

重量 : 890.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。

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