『KH8-713-11 CITIZEN/wicca/ソーラーテック/BASIC レディース腕時計【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 03時 06分に出品され03月17日 03時 06分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー：CITIZEN/wicca/ソーラーテック/BASIC製品名：KH8-713-11JANコード：4974375443556取説言語：日本語のみキャリバー：E031[S064414]精度：±15秒/月光発電：6ヶ月防水性能：5気圧防水重さ：47g厚み：7.8・側材質：ステンレス表面処理：ガラス：球面クリスタルガラスバンド（先）：ばね棒タイプバンド（留）：三つ折れプッシュタイプ付加仕様：機能：機能：
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カボジョン1石天然ダイヤモンド付きソーラー電波婦人用腕時計JH-1895LGW
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落札価格8555円
504 入札履歴
終了
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