『第６９回労働統計年報〈平成２８年〉【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 17時 16分に出品され03月19日 17時 16分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
目次
１ 労働経済指標
２ 雇用及び失業
３ 賃金
４ 福利厚生
５ 労働時間
６ 労働災害と安全衛生
７ 労働者生活
８ 社会保険
９ 労使関係
１０ 国際労働関係統計
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
9784845282715
商品コード
9784845282715
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落札価格8555円
717 入札履歴
終了
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