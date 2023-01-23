『第６９回労働統計年報〈平成２８年〉【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 17時 16分に出品され03月19日 17時 16分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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