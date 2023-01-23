『デジモンカードゲーム ブースター NEW EVOLUTIONBT-01 (BOX)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 00時 42分に出品され04月23日 00時 42分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
(C)本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション
・対象年齢 :9歳以上
・電池は使用しません
・組み立てる必要がない
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落札価格8555円
447 入札履歴
終了
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