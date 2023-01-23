『ヨシモク SOUNDFLY（サウンドフライ）Mini（ミニ） Bluetooth 木製ワイヤレススピーカー SF-M BA【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 21時 50分に出品され05月13日 21時 50分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブナ×藍グラデーション SF-M BA 人気の素材と徳島伝統工芸のモダンなしじら織布とをコラボしたオリジナル商品です。