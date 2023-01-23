『ヨシモク SOUNDFLY（サウンドフライ）Mini（ミニ） Bluetooth 木製ワイヤレススピーカー SF-M BB【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 26分に出品され03月20日 17時 26分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ブナ×青チェック 徳島県 SF-M BB 人気の素材と徳島伝統工芸のモダンなしじら織布とをコラボしたオリジナル商品です。