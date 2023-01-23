『SUS304ステンレスメッシュ 目開き：6.438mm メッシュ：3.2 線径：1.5mm サイズ：1000mm×1m メッシュ 金網 【送料無料】【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 24分に出品され03月27日 05時 24分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ステンレス金網

ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用。



メッシュ：3.2

目開き：6.438mm

線径：1.5mm

厚み：-mm

開口率：65.8%

材質：SUS304

平・綾：