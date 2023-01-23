『ウイスキー デュワーズ ホワイトラベル 1.75L 1750ml 3本 のし・ギフト・サンプル各種対応不可【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 08時 28分に出品され03月25日 08時 28分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 送料について、四国は別途200円、九州・北海道は別途500円、沖縄・離島は別途3000円



容量/入数：1750ml×3本

メーカー名：サッポロビール

Alc度数 ： 40%

国（産地） ： イギリス

ウイスキー区分 ： ブレンデッド

蒸溜所 ： -

備考 ：