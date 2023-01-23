『[ZETT]ゼット野球 審判シューズ (BSR9665)(1919) ブラック/ブラック[取寄商品]【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 12時 14分に出品され03月17日 12時 14分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 13000



球審、塁審兼用のアンパイアシューズ。

足甲の保護パーツが取り外しが簡単にできるモデル。





機能：屋外の土のグランドでも滑りにくいマルチスタッドタイプのアウトソール、着脱可能保護パーツ



付属品：シューズ袋