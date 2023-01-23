キャットハウス エスプレッソ〔×2セット〕 ダンボール 猫 爪とぎ 猫爪とぎ 猫の爪とぎ 爪研ぎ 猫 猫用ハウス 猫ハウス 猫の家 猫のハウス【2025の人気アイテム】

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【商品名】 （まとめ）キャットハウス エスプレッソ （ペット用品）【×2セット】 【メーカー名】ラブリーペット商事株式会社 インポート事業部 ・耐久性に優れ、gBoardと呼ぶフラットで強力な紙パネルで作られている、つめとぎ付きキャットハウス。 ・壁面には爪とぎがあり、愛猫ちゃんが喜びます。 ・猫ちゃんは狭い所が大好き！猫ちゃんのくつろぎのお部屋になります。 ・リサイクル紙で作られており環境にやさしく、処分も簡単で費用が掛かりません。 ・見た目もシンプルで、どんなインテリアにもマッチします。 【材質/素材】 再生紙(GBoard) 【原産国または製造地】 台湾 【一般分類】 3：用品 【商品使用時サイズ】 本体サイズ：340×300×320mm 【キャンセル・返品について】 ・商品注文後の ・・・続きは下へ