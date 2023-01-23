『石井竜也コンサートツアー2018「-陣 JIN-」(Blu-ray Disc) ／ 石井竜也 (Blu-ray)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 12時 58分に出品され03月26日 12時 58分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray/ブルーレイ発売日:2011/03/16収録曲: / 第一部 将軍たちの午後 / ひだまり -Instrumental- / 永久追想 / 愛色 / 哀愁 / 言の葉 / 百花繚乱 / ゆうやけ / LEGEND#4 -WRECKED SHIP- / 朱 / 陣太鼓 / 神器 / 春想 / おいら・の・まつり / ひだまり / はなひとひら / 飛翔 / 浪漫飛行 / 君がいるだけで