『ドラゴンクエスト ユア・ストーリー Blu-ray 完全数量限定版 [Blu-ray]【お歳暮】』はヤフオクでから05月06日 08時 28分に出品され05月06日 08時 28分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray アニメアニメ映画 発売日:2020/03/04 販売元:東宝 登録日:2019/12/18 佐藤健 八木竜一 ドラゴンクエストユアストーリー 2010年代日本のアニメ映画 アニメーション 特典:ドラゴンクエスト メタリックアイテムズギャラリースペシャル 天空の剣 Movie color Ver.＋スライムゴールドコイン／マスコミ用プレス縮刷版／ポストカード／特製豪華アウターボックス／スチールブック／特典ディスク【Blu-ray】 解説:少年リュカは父パパスと旅を続けていた。その目的は、ゲマ率いる魔物たちに連れ去られた母を取り戻すこと。旅の道中、遂にゲマと遭遇し、魔物たちと激しい戦いを繰り広げるパパス。しかしパパスは、リュカの目の前で無念の死を遂げる…。それから10年。故郷に戻ったリュカは「天空のつるぎと勇者を探し出せば、母を救うことができる」というパパスの日記を発見する。父の遺志を受け継ぎ、リュカは再び冒険の旅にでることに…。