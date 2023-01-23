『Kenko 双眼鏡 アートス 8×42 ポロプリズム式 8倍 42口径 ワイド 完全防水 ツイストアップ見口 ブラック 761977【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 14時 16分に出品され03月19日 14時 16分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kenko 双眼鏡 アートス 8×42 ポロプリズム式 8倍 42口径 ワイド 完全防水 ツイストアップ見口 ブラック 761977



【商品説明】

・BaK4ポロプリズム

・マルチコーティング

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・完全防水タイプ(JIS保護等級6相当)

・見かけ視野65度以上の広視界設計

・見やすいハイアイポイント設計



【サイズ】

高さ : 9.30 cm

横幅 : 24.30 cm

奥行 : 32.60 cm

重量 : 1.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。