『フラワーキッチン 観葉植物 ストレリチアストレリチア 7号鉢 オーガスタ Strelitzia nicolai【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 23時 34分に出品され03月18日 23時 34分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フラワーキッチン 観葉植物 ストレリチアストレリチア 7号鉢 オーガスタ Strelitzia nicolai



【商品説明】

・※北海道・沖縄・離島へのお届けはできません。

・※本商品は、生花との同梱はできません。同一場所のお届けの場合も、別々にご注文下さい。

・育て方の説明しおり付き

・植物のため、形や葉量など異なる場合がございます。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 花、ガーデニング

観葉植物 タグ フラワーキッチン

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