『フラワーキッチン 観葉植物 ストレリチアストレリチア 7号鉢 オーガスタ Strelitzia nicolai【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 23時 34分に出品され03月18日 23時 34分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フラワーキッチン 観葉植物 ストレリチアストレリチア 7号鉢 オーガスタ Strelitzia nicolai
【商品説明】
・※北海道・沖縄・離島へのお届けはできません。
・※本商品は、生花との同梱はできません。同一場所のお届けの場合も、別々にご注文下さい。
・育て方の説明しおり付き
・植物のため、形や葉量など異なる場合がございます。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
光触媒加工 和シリーズ 華やか〔代引不可〕
¥ 8550
光触媒加工 和シリーズ 華やか〔代引不可〕
¥ 8550
光触媒加工 和シリーズ 美咲〔代引不可〕
¥ 8550
光触媒加工 和シリーズ 美咲〔代引不可〕
¥ 8550
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¥ 8548
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サボテン：ロフォフォラ 銀冠玉*L
¥ 8544
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¥ 8544
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¥ 8544
落札価格8555円
665 入札履歴
終了
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