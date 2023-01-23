『アラミック 業務用プロシャワークリア/カートリッジ別売【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 11時 15分に出品され03月18日 11時 15分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アラミック 業務用プロシャワークリア/カートリッジ別売



【商品説明】

・ステンレス製の精密な散水板！

・心地良さと洗い流しを追及した理想的な水流

・極細で勢いのある水道は 髪と髪のあいだを通りその奥にある地肌に素早く届きます。

・水のハネ返りのない理想の水流

・水道水とガス代最大50%経費削減でバツグンの節水効果！

CMR-X005N2YJXE

【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。