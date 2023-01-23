『デサント ジャージ 定番 吸汗速乾 ドライ ストレッチ フード有り 前開き トレーニング メンズ WHT XO【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 08時 30分に出品され04月09日 08時 30分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント ジャージ 定番 吸汗速乾 ドライ ストレッチ フード有り 前開き トレーニング メンズ WHT XO



【商品説明】

・メイン素材: ポリエステル

・原産国:ベトナム・日本

・機能:ストレッチ

・機能:吸水

・機能:防風

・素材:本体 複合繊維(ポリエステル) 74% ポリエステル 26% フード裏・袖下・脇切替 ポリエステル 100%



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。