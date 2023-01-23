『マーシャルワールド(MARTIAL WORLD) マルチパンチングミット PM68-RD 赤黒 縦25×横20×厚さ8cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 08時 28分に出品され04月18日 08時 28分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マーシャルワールド(MARTIAL WORLD) マルチパンチングミット PM68-RD 赤黒 縦25×横20×厚さ8cm
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 33.00 cm
重量 : 950.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8555円
364 入札履歴
終了
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