『【SSK】エスエスケイ 硬式木製バット 野球館オリジナル メイプル ヘッドくり抜きあり sbb3009 岡本型 ナチュラル（白木） 84cm 860g平【お歳暮】』はヤフオクでから04月29日 20時 33分に出品され04月29日 20時 33分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材/メイプル
長さ/84cm
重さ/860g平均
モデル/岡本
カラー/ナチュラル（白木）
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落札価格8555円
89 入札履歴
終了
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