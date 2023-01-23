『【ネコポス発送 同梱発送不可】オン・ステージ お家カラオケ 家庭用パーソナルカラオケ ON STAGE専用追加曲チップ 演歌・歌謡曲 200曲入り PK-NSTシリーズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 20時 05分に出品され04月17日 20時 05分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 パーソナルカラオケ オンステージ PK-Nシリーズ専用追加曲チップ 演歌・歌謡曲 定番曲 200曲入り



【品番】

・PK-NST2（演歌・歌謡曲200曲入り（昭和の名曲） 商品コード：4905689796762）

・PK-NST60（演歌・歌謡曲200曲入り（昭和・平成の名曲） 商品コード：4905689771677）



【対応機種】

PK-NE01W(S)/PK-NE02W(H) 2022年6月現在



※ご注意：本チップは、PK-Nからはじまる本体品番での再生に対応しております。

「Z-PK」「PK-X」「PK-F」「PK-数字」からはじまる本体をお持ちの方は「PK-ST」からはじまるチップを、「PK-W」からはじまる本体をお持ちの方は「PK-WST」からはじまるチップをお買い求めください。



【曲目】

商品画像をご参照ください。



【付属品】

取扱説明書(保証書一体)、曲目リスト



【輸入・発売元】

佐藤商事株式会社