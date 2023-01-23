『単品10個セット Be*cloth布ナプキン 昼用水玉レッド 株 地の塩社 代引不可【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 05時 03分に出品され03月29日 05時 03分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
このページは4571243117030単品が10個セットの商品ページです
【商品特徴】
吸収体、防水シート内蔵。貫通モレが防げるので外出時にも安心です。紙ナプキンなみの厚みで高い吸収力。
【製造者】
（株）地の塩社
【生産国】
日本
【単品内容量】
1枚
※メーカーの都合によりパッケージ、内容等が変更される場合がございます。
当店はメーカーコード（JANコード）で管理をしている為それに伴う返品、返金等の対応は受け付けておりませんのでご了承の上お買い求めください。
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落札価格8555円
915 入札履歴
終了
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