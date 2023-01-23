『単品10個セット Be*cloth布ナプキン 昼用水玉レッド 株 地の塩社 代引不可【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 05時 03分に出品され03月29日 05時 03分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 このページは4571243117030単品が10個セットの商品ページです



【商品特徴】



吸収体、防水シート内蔵。貫通モレが防げるので外出時にも安心です。紙ナプキンなみの厚みで高い吸収力。



【製造者】



（株）地の塩社



【生産国】



日本



【単品内容量】



1枚



※メーカーの都合によりパッケージ、内容等が変更される場合がございます。

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