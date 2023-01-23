『水石 「揖斐川石」 盆石 天然石 すいせき 台座付き 現品限り【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 20時 35分に出品され04月14日 20時 35分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 サイズ：間口11.5cm奥行5.8cm高19.5cm



商品解説

揖斐川の青石らしい色合いと肌触りに石質の良さが伺えます。型の良い立石は姿石と見る事も、険しい山の姿と見る事も出来ます。

※箱なし・台座付き



※現品限りの商品です。