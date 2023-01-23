『Dutch Dog Amsterdam Fashion Dog Collar， 10 to 15-Inch， Ruby Harvest by【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 08時 09分に出品され03月22日 08時 09分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Dutch Dog Amsterdam Fashion Dog Collar， 10 to 15-Inch， Ruby Harvest by



【商品説明】

・Dutch Dog Amsterdam Fashion Dog Collar， 10 to 15-Inch， Ruby Harvest

・m



【サイズ】

高さ : 1.02 cm

横幅 : 6.35 cm

奥行 : 21.34 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。