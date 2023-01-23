『新品 1/6ドール ブライス風カスタムドール ブラックロングヘア ハンドパーツ付き No6【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 06時 47分に出品され03月25日 06時 47分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：新品 1/6ドール ブライス風カスタムドール ブラックロングヘア ハンドパーツ付き No6
※本商品は新品です。 国際郵便で発送するためお届けに通常2-3週間程お時間を頂戴しております。
パーツを変更し、お顔をネオブライス風にカスタムしてあります( *´艸｀)
髪色は少し紫混じりです。
ボディは画像を参照ください。
※お洋服等は付属しません。
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落札価格8555円
933 入札履歴
終了
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