『コールマン JNスカウトマスター ネイビー 2000021703【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 17時 58分に出品され03月28日 17時 58分に終了予定です。即決価格は8,555円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン JNスカウトマスター ネイビー 2000021703
【商品説明】
・メイン素材: 表地: ポリエステル
・収納可能サイズ: 21-30L
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・表地:ポリエステル
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 37.60 cm
奥行 : 49.20 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8555円
689 入札履歴
終了
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